У полиции есть предположения о личности преступника
Состояние трех-четырех пострадавших при террористической атаке на ночной клуб в Стамбуле оценивается как тяжелое, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.
«Раненых после лечения выписывают домой. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое, но их немного – три-четыре человека», – приводит слова Йылдырыма агентство Anadolu.
По его словам, террорист бросил свое оружие на месте преступления и скрылся, воспользовавшись возникшей паникой. Полиция проводит тщательное расследование и отрабатывает все версии. Йылдырым также сообщил, что у полиции есть предположения о личности преступника.
Фото: © Reutes/ Stringer
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
19:17
Несколько раненых при теракте в Стамбуле в тяжелом состоянии
|
16:45
|
15:30
|
14:50
СМИ узнали, граждане каких стран погибли при атаке на клуб в Стамбуле
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0