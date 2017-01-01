Несколько раненых при теракте в Стамбуле в тяжелом состоянии

У полиции есть предположения о личности преступника

Состояние трех-четырех пострадавших при террористической атаке на ночной клуб в Стамбуле оценивается как тяжелое, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

«Раненых после лечения выписывают домой. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое, но их немного – три-четыре человека», – приводит слова Йылдырыма агентство Anadolu.

По его словам, террорист бросил свое оружие на месте преступления и скрылся, воспользовавшись возникшей паникой. Полиция проводит тщательное расследование и отрабатывает все версии. Йылдырым также сообщил, что у полиции есть предположения о личности преступника.

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