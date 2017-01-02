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Мир

Трамп расскажет все, что знает о кибератаках, на следующей неделе

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Дональд Трамп, избранный президент США

«Вы все узнаете во вторник или в среду», – сказал он журналистам

Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал рассказать на следующей неделе то, что ему известно о кибератаках, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hill.

«Я знаю многое о хакерах. И взломы – это такая вещь, которую очень трудно выявить, так что это мог быть кто-то другой», – сказал он журналистам, имея в виду разразившийся киберскандал.

«Я знаю вещи, которые другие люди не знают», – добавил Трамп. Когда журналисты попросили уточнить, когда именно он поделится своим знанием, избранный президент ответил: «Вы все узнаете во вторник или в среду».

Ранее стало известно, что Трамп на следующей неделе встретится с представителями американских спецслужб, которые представят ему информацию, на основании которой они обвинили Россию в попытках взлома компьютерных систем в США.

Фото: Russian Look

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Теги: Трамп, США, кибератаки, хакеры

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