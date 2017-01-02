Теракт в Стамбуле – дело рук ИГИЛ

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за расстрел людей в новогоднюю ночь

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле, передает агентство Reuters.

Нападение на ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь, когда террорист застрелил из автомата охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены.

В нападении на ночной клуб подозревают гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической группировкой ИГИЛ.

Фото: AFP 2016/ Ozan Kose