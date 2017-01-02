Африканец пытался проникнуть в Испанию в чемодане

Марокканка, провозившая в своем багаже беженца из Габона, арестована

Полиция Испании арестовала гражданку Марокко за то, что женщина предприняла попытку провезти 19-летнего беженца из Габона через границу в своем чемодане, пишет издание Daily Mail.

22-летняя девушка попала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов в Сеуте – испанском анклаве, граничащем с Марокко.

Сеута очень часто используется мигрантами из Африки в качестве точки входа в Европу.