Обама объявил дату выступления с прощальной речью

Уходящий президент США произнесет ее 10 января в Чикаго

Президент США Барак Обама выступит с прощальной речью 10 января в Чикаго, говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении.

«Во вторник, 10 января, я вернусь домой в Чикаго, чтобы произнести перед вами свою благодарственную прощальную речь», – говорится в заявлении.

«Я только начинаю писать свои замечания. Но я думаю о них, как о шансе выразить благодарность вам за это удивительное путешествие, торжественно отметить способы, которыми вы изменили эту страну к лучшему за последние восемь лет, а также изложить некоторые соображения о том, в каком направлении мы будем двигаться дальше», – отмечается в заявлении Обамы.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от 2 до 3 млн. человек.