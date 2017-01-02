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«Черный ящик» дал ответ на вопрос о причине падения Ту-154

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Основной причиной падения могли стать проблемы с закрылками

Самолет был технически неисправен

Российский Ту-154, потерпевший крушение под Сочи, был технически неисправен. Это подтверждает предварительная расшифровка самописца.

После полной расшифровки «черных ящиков», должны быть определены 64 рабочих параметра самолета, объяснил авиэксперт Олег Пантелеев в эфире телеканала Москва24.

По предварительным данным, основной причиной падения могли стать проблемы с закрылками. Не исключаются так же ошибочные действия экипажа на взлете. В штабе поисковой операции рассказали, что на поверхность подняты все три бортовых самописца. С одним из них работают московские специалисты.

Как ранее сообщали «Комментарии», были расшифрованы последние слова пилотов Ту-154. Один из пилотов восклицает: «Закрылки, с*ка!» – затем звучит крик: «Командир, падаем!».

Фото: Илья Пономарев, russianplanes.net

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Теги: Ту-154, самолет, Сочи, крушение

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