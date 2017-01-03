Полиция Германии заявила о предотвращенном теракте

Правоохранители заявляют, что сириец планировал очередной наезд автомобиля на людей

В немецком городе Саарбрюкен полиция задержала 38-летнего сирийца, которого подозревают в подготовке теракта. Об этом пишет издание Spiegel Online. Задержание произошло еще 31 декабря, но известно о нем стало только сейчас.

По данным полиции, задержанный сириец намеревался совершить наезд на людей автомобилем, похожим на полицейский. Правоохранители считают, что подозреваемый контактировал с членом «Исламского государства» города Ракка через сервиса Telegram – эта переписка обнаружена в его мобильном телефоне.

Сам задержанный отрицает свою причастность к теракту, оправдываясь тем, что переписка не имеет отношения к реальным намерениям. Якобы, таким образом он пытался получить от исламистов финансовую поддержку в размере 180 тысяч евро, чтобы перевести эти средства на содержание свои семьи в Сирии.

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