Полиции не удалось задержать стамбульского стрелка

Основной исполнитель теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь пока находится на свободе

Вечером 2 января в Стамбуле проводили спецоперацию по задержанию стамбульского стрелка. Об этом сообщает издание «Страна». В районе Зейтинбурну правоохранители пытались задержать подозреваемого в нападении на ночной клуб Reina. Были задействованы спецподразделения полиции и вертолет. Однако задержать подозреваемого не удалось.

Известно, что стрелок выпустил по посетителям ночного клуба более 180 пуль и уехал с места происшествия на такси. Эксперты считают, что он прошел специальную военную подготовку.

Напомним, что по подозрению в причастности к этому теракту задержаны уже 12 человек. Однако основной исполнитель до сих пор находится на свободе. Полиция сообщила о том, что располагает его отпечатками пальцев, а также описанием внешности.

Ранее «Комментарии» писали о том, что теракт произошел в стамбульском ночном клубе в новогоднюю ночь. Неизвестный открыл огонь по посетителям из автомата Калашникова. Погибли 39 человек. Ответственность за теракт взяли на себя экстремисты ИГИЛ.