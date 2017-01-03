В сети появилось видео стамбульского стрелка

Предполагаемый террорист запечатлел себя сам еще до совершения теракта, но в интернет видео выложили уже после стрельбы

В интернете появилось видео, на котором снят предполагаемый стамбульский стрелок. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, мужчина азиатской внешности сам себя запечатлел на видео в районе площади Таксим в Стамбуле. Запись была сделана сделана до осуществления кровавого теракта в новогоднюю ночь, но в сети ее опубликовали уже после этого события.

Напомним, в новогоднюю ночь в ночном клубе Стамбула неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова и убил 39 человек.

Ранее «Комментарии» писали о том, что задержаны 12 предполагаемых сообщников стамбульского стрелка, однако он сам все еще на свободе. Накануне в Стамбуле предполагаемому стрелку удалось уйти от спецподразделений полиции.