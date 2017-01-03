Экс-секретарь горкома компартии Китая приговорен к пожизненному заключению

За последние четыре года в Китае за коррупцию были наказаны тысячи чиновников

За получение взяткок в размере 70 млн юаней (около 10 млн долларов) к пожизненному сроку заключения приговорен бывший секретарь городского комитета компартии в Чжумадяне китайской провинции Хэнань Лю Гоцин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Прошедший в городе Сюйчан суд постановил, что Лю Гоцин злоупотреблял служебным положением, оказывал за вознаграждение помощь третьим лицам.

Известно, что в Китае за последние четыре года тысячи чиновников были наказаны за нарушения партийной дисциплины и коррупцию. Широкую кампанию по борьбе с коррупцмей связывают с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Китае замгубернатора осудили на пожизненный срок за взятки.