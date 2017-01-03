Власти Турции считают теракт в ночному клубе посланием стране

Вице-премьер Турции заявил, что подобные теракты не остановят военные операции в Сирии
Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что новогодний теракт в ночном клубе Стамбула не приведет к приостановке военных операций в Сирии. Об этом сообщает издание Reuters.
«Эта атака является посланием Турции против решительных операций за границей. Везде, где нужно, мы будем продолжать операции, пока эти террористические организации будут оставаться угрозой для Турции»,- заявил Куртулмуш .
Напомним, в новогоднюю ночь в ночном клубе Стамбула неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова. В результате были убиты 39 человек.
Ранее«Комментарии» писали о том, что накануне в Стамбуле была провалена операция по задержанию предполагаемого исполнителя теракта.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
15:02
|
14:42
Президент Южной Кореи не явилась на суд по делу об ее импичменте
|
14:34
Специалисты назвали 5 проблем со здоровьем, которые вызывает диабет
|
14:23
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0