Стамбульским стрелком оказался гражданин Кыргызстана

Правоохранители Турции идентифицировали исполнителя теракта как 28-летнего гражданина Кыргызстана Лахе Машрапова
Полиция Турции сообщает о том, что установлена личность террориста, который открыл стрельбу в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь и убил 39 человек.
В совершении жуткого преступления подозревают 28-летнего гражданин Кыргызстана Лахе Машрапова. Об этом в Twitter сообщает ConflictNews, пишет издание «Страна».
«Турция подтверждает ID напавшего на ночной клуб Reina как Лахе Машрапова из Кыргызстана», - говорится в сообщении.
Также известно, что уже задержана и допрашивается жена подозреваемого.
Ранее «Комментарии» писали о том, что в интернете появилось видео стамбульского стрелка, а выжившая в теракте украинка рассказала жуткие подробности страшной новогодней ночи.
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