Стамбульским стрелком оказался гражданин Кыргызстана

Правоохранители Турции идентифицировали исполнителя теракта как 28-летнего гражданина Кыргызстана Лахе Машрапова

Полиция Турции сообщает о том, что установлена личность террориста, который открыл стрельбу в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь и убил 39 человек.

В совершении жуткого преступления подозревают 28-летнего гражданин Кыргызстана Лахе Машрапова. Об этом в Twitter сообщает ConflictNews, пишет издание «Страна».

«Турция подтверждает ID напавшего на ночной клуб Reina как Лахе Машрапова из Кыргызстана», - говорится в сообщении.

Также известно, что уже задержана и допрашивается жена подозреваемого.

Ранее «Комментарии» писали о том, что в интернете появилось видео стамбульского стрелка, а выжившая в теракте украинка рассказала жуткие подробности страшной новогодней ночи.