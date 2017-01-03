Президент Южной Кореи не явилась на суд по делу об ее импичменте

Если президент Южной Кореи не явится на второе заседание суда, то рассмотрение дела будет проходить с участием ее представителя
Временно отстраненная от должности в связи с коррупционным скандалом президент Южной Кореи Пак Кын Хе не явилась на первое заседание Конституционного суда по делу о ее импичменте. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, первое заседание суда по делу об импичменте было закрыто через девять минут после его начала в связи с отсутствием Пак Кын Хе.
«Мы постараемся провести строгое и честное рассмотрение дела об импичменте», - заверил судья. Второе заседание суда состоится 5 января. Если президент опять не явится на него, то рассмотрение будет проходить с участием ее представителя.
Ранее «Комментарии" писали о том, что полномочия главы Южной Кореи перешли к премьер-министру.
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Теги: Южная Корея, импичмент
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