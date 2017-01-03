Кыргызстан отправил Турции запрос по поводу причастности гражданина страны к теракту
03/01/2017 15:25
Кыргызстан пока не подтверждает причастности своего гражданина к стрельбе в ночном клубе Стамбула
Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана направил в Турцию официальный запрос для подтверждения информации о возможной причастности гражданина республики к нападению на ночной клуб в Стамбуле. Об этом сообщает «112 Украина».
«В связи с появляющейся в СМИ различной информацией о теракте в Стамбуле и возможной причастностью к этому гражданина Киргизии, представители ГКНБ находятся в постоянном контакте с турецкими коллегами», - заявил официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов.
А представители посольства Кыргызстана в Анкаре отправили официальный запрос властям Турции. «Пока нет никаких подтверждений, все остальное – домыслы», - сообщил представитель посольства.
Ранее «Комментарии» писали о том, что в СМИ появилась информация о том, что стамбульским стрелком оказался 28-летний гражданин Кыргызстана.
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