Кыргызстан отправил Турции запрос по поводу причастности гражданина страны к теракту

Кыргызстан пока не подтверждает причастности своего гражданина к стрельбе в ночном клубе Стамбула

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана направил в Турцию официальный запрос для подтверждения информации о возможной причастности гражданина республики к нападению на ночной клуб в Стамбуле. Об этом сообщает «112 Украина».

«В связи с появляющейся в СМИ различной информацией о теракте в Стамбуле и возможной причастностью к этому гражданина Киргизии, представители ГКНБ находятся в постоянном контакте с турецкими коллегами», - заявил официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов.

А представители посольства Кыргызстана в Анкаре отправили официальный запрос властям Турции. «Пока нет никаких подтверждений, все остальное – домыслы», - сообщил представитель посольства.

Ранее «Комментарии» писали о том, что в СМИ появилась информация о том, что стамбульским стрелком оказался 28-летний гражданин Кыргызстана.