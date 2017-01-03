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Во Франции высказали сомнение о незаконности аннексии Крыма

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Лидер президентской гонку сделала громкое заявление

Заявление сдела глава французских националистов Марин Ле Пен, которая является одним из лидеров президентской  гонки

Лидер правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма не была незаконной. Об этом пишет издание  Le Figaro.

«Я абсолютно не верю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма хочет присоединиться к России», - заявила политик.

Известно, что Марин Ле Пен претендует на борьбу за кресло президента Франции на выборах, который состоятся в 2017 году. Она считается одним из лидеров президентской гонки.

Ранее «Комментарии» писали о том, что банки отказываются финансировать предвыборную кампанию Марин Ле Пен.

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Теги: Крым, аннексия, Марин Ле Пен

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