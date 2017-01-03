В Турции задержали еще двоих по подозрению в причастности к теракту

Предполагаемых соучастников стамбульского стрелка задержали в аэропорту Ататюрк
В стамбульском аэропорту Ататюрк задержаны два иностранных гражданина по подозрению в совершении теракта в ночном клубе Reina в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ТАСС.
Данные о задержанных пока не уточняются.
Напомним, кровавый теракт произошел в дорогом ночном клубе Стамбула в ночь на 1 января. Неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова и убил 39 человек.
Ранее «Комментарии» писали о том, что выжившая под пулями стамбульского стрелка украинка рассказала жуткие подробности.
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