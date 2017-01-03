Гражданин Кыргызстана опроверг свою причастность к теракту в Стамбуле

Маршапова уже допросили правоохранители, его причастность к теракту не установлена

Гражданин Кыргызстана который, по данным турецких СМИ, мог быть причастен к нападению на ночной клуб в Стамбуле, заявил, что не имеет никакого отношения к теракту. Об этом сообщает агентство АКИpress.

Напомним, турецкие СМИ сообщили о том, что в совершении теракта подозревается 28-летний гражданин Кыргызстана Лахе Маршапов.

По данным АКИpress, Машрапов 3 января прилетел из Турции в аэропорт Бишкека и уже был допрошен сотрудниками Госкомитета национальной безопасности страны . Выяснилось, что 1 января он прилетел в Стамбул из Бишкека по делам, связанным с торговлей, но при возвращении сотрудники турецких правоохранительных органов сняли его с самолета.

«Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Они объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника с фото, попросили прощения и посадили меня в самолет», — цитирует слова Машрапова агентство.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Стамбуле провалилась операция по задержанию стамбульского стрелка.