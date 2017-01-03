Книга Гитлера побила рекорды продаж в Германии

В 2016 году в Германии выпустили 85 тысяч экземпляров «Майн кампф» вместо запланированных четырех тысяч
Переизданная книга «Майн кампф», написанная Адольфом Гитлером в 1924 году стала хитом продаж в Германии в 2016 году. Об этом пишет издание «Страна».
В январе планируется уже шестой тираж книге. Всего же за 2016-й продано 85 тысяч экземпляров книги, хотя изначально планировали издать лишь 4 тысячи экземпляров. Об этом рассказал директор Института современной истории Андреас Виршинг.
Известно, что в «Майн кампф» изложена биография Гитлера и идеи национал-социализма.
Ранее «Комментарии» писали о том, что в Австрии приняли закон, позволяющий изъять у хозяев дом, где родился Гитлер.
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Теги: Гитлер, Майн Кампф
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