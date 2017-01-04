К кому в 2016-м деньги текли рекой

Состояние богатейших людей мира в 2016 году выросло на $237 млрд.

Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира в уходящем году выросло на $237 млрд., или на 5,7%. Об этом говорится в новом индексе миллиардеров Bloomberg.

Четверо из пяти максимально обогатившихся миллиардеров – жители США. Первое место занял Уоррен Баффет, владелец инвесткомпании Berkshire Hathaway: его состояние за 2016 год увеличилось на $11,8 млрд., до $74,1 млрд.. Дальше идут Билл Гейтс (Microsoft), Харольд Хамм (глава крупнейшей нефтегазовой компании США Continental Resources) и Джефф Безос (Amazon). На пятом месте – француз Бернар Арно, президент группы Louis Vuitton Moеt Hennessy.

Богатейшим человеком в мире при этом остается Гейтс, его личное состояние сейчас равняется $91,5 млрд. Второе место занял Баффет, сместивший в ноябре 2016 года на третью строчку основателя Zara Амансио Ортегу.

По словам экспертов, богатейшие люди мира в целом выиграли от высокой волатильности мировых рынков, возникшей на фоне негативных экономических новостей из Китая, Brexit и неожиданной победы Дональда Трампа на выборах президента США.

«2016 год в итоге оказался впечатляющим с точки зрения рискованных активов, – прокомментировал ситуацию Саймон Смайлз, директор по инвестициям UBS Wealth Management. – Весьма удивительно, учитывая то, как год начинался».