Китай и Лондон связали прямым поездом

Грузовой поезд из китайского Иу до Лондона за 18 дней пересечет семь стран

1 января первый грузовой поезд на Лондон отправился из китайского города Иу, провинция Чжэцзян. Об этом пишет сайт «Центр транспортный стратегий».

На пути в Лондон поезд преодолеет 12 тысяч километров за 18 дней и пройдет по территории семи стран: Казахстана, России, Беларуси, Польши, Германии, Бельгии и Франции.

Лондон станет пятнадцатым городом Европы, куда курсируют регулярные грузовые поезда из Китая.

Ранее «Комментарии» писали о том, что в новом скоростном поезде «Интерсити» сообщением Киев – Перемышль зафиксирован первый случай провоза контрабанды.