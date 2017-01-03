Китай и Лондон связали прямым поездом

Грузовой поезд из китайского Иу до Лондона за 18 дней пересечет семь стран
1 января первый грузовой поезд на Лондон отправился из китайского города Иу, провинция Чжэцзян. Об этом пишет сайт «Центр транспортный стратегий».
На пути в Лондон поезд преодолеет 12 тысяч километров за 18 дней и пройдет по территории семи стран: Казахстана, России, Беларуси, Польши, Германии, Бельгии и Франции.
Лондон станет пятнадцатым городом Европы, куда курсируют регулярные грузовые поезда из Китая.
Ранее «Комментарии» писали о том, что в новом скоростном поезде «Интерсити» сообщением Киев – Перемышль зафиксирован первый случай провоза контрабанды.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
22:25
|
21:20
Министр предлагает вернуть в Украину останки Бандеры и Шухевича
|
20:10
|
19:06
Двое мужчин планировали повторный поджог квартиры мэра Херсона
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0