Главные события мировой политики в 2017 году

Мы отобрали важнейшие из событий, которые прямо или косвенно будут касаться интересов Украины

20 января: вступление Дональда Трампа в должность президента США. Далее предстоит утверждение сенатом членов правительства, предложенных Трампом. Еще до инаугурации нового президента кандидатуры министров должны пройти слушания в соответствующих сенатских комитетах. В частности, уже в начале января комитет по международным отношениям проведет слушания насчет руководителя корпорации Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, которого Трамп хочет видеть госсекретарем США, т.е. главой американской дипломатии.

Январь-февраль: повторная ратификация Соглашения об ассоциации (СА) между Украиной и ЕС парламентом Нидерландов. Эта процедура стала необходимой после референдума, состоявшегося 6 апреля 2016 г. Европейский совет (высший орган Евросоюза) на саммите в Брюсселе 15 декабря принял специальное решение, которое вступит в силу после ратификации СА Нидерландами. Решение констатирует, что реализация СА не дает Украине доступа к дополнительной финансовой помощи ЕС, не означает гарантий безопасности со стороны ЕС, не дает украинцам права на равных с гражданами ЕС жить и работать на его территории и «не предоставляет Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а также не создает обязательств по предоставлению такого статуса Украине в будущем». Крупнейшие фракции обеих палат нидерландского парламента уже заявили о намерении поддержать СА с Украиной на этих условиях. Если обе палаты ратифицируют СА, под документом еще должен будет поставить подпись король Нидерландов Виллем-Александр.

9–10 марта: очередной саммит Европейского совета в Брюсселе. Там может быть окончательно завершена процедура ратификации Евросоюзом Соглашения об ассоциации с Украиной. Также ожидается очередное продление на полгода санкций ЕС против российских физических лиц и компаний из-за аннексии Россией Крыма. Кроме того, на саммите будет обсуждена позиция ЕС на переговорах с Великобританией о процедуре выхода этой страны из ЕС.

15 марта: выборы в нижнюю палату парламента Нидерландов. Как показывают соцопросы, основным конкурентом правящей сейчас Народной партии за свободу и демократию является оппозиционная Партия свободы, выступающая за выход Нидерландов из ЕС. Однако в любом случае ни та, ни другая партия не получит абсолютного большинства. Поэтому обе они будут вынуждены искать союзников среди других партий.

3 апреля: возможная дата голосования в Европарламенте по вопросу о безвизовом режиме для граждан Украины. Эта дата была указана на сайте Европарламента, но затем удалена. Возможно, голосование пройдет раньше, а возможно – позже. Например, известно о французских попытках затормозить этот вопрос до конца июня ввиду предстоящих во Франции президентских и парламентских выборов.

23 апреля: первый тур президентских выборов во Франции. Второй тур ожидается 7 мая. Согласно соцопросам, в него выйдут экс-премьер Франсуа Фийон и лидер Национального фронта Марин Ле Пен, которая выступает за выход Франции из ЕС. Социологи прогнозируют победу Фийона. Впрочем, он тоже способен разрушить единство ЕС по вопросу об антироссийских санкциях.

Апрель-май: планируемый референдум в Турции, на который будут вынесены поправки к Конституции, предложенные правящей Партией справедливости и развития (ее лидером был Реджеп Эрдоган до избрания на пост президента). Поправки поддержаны парламентом 30 декабря 2016 г. и предусматривают значительное расширение полномочий президента: он будет уже не только главой государства, но и главой правительства (как в США), при этом должность премьер-министра ликвидируется. Соцопросы пока что говорят о приблизительном равновесии между сторонниками и противниками усиления президентской власти.

26–27 мая: ежегодный саммит лидеров G7 – Большой семерки. В нем традиционно примут участие президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Из семи лидеров G7 впервые будут участвовать в саммите четверо: премьер Великобритании Тереза Мэй (занимает пост с 13 июля 2016 г.), премьер Италии Паоло Джентилони (занял пост 12 декабря 2016 г.), президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) и новый президент Франции, который будет избран 7 мая и около 16 мая вступит в должность. Местом проведения саммита выбран городок Таормина на Сицилии (Италия).

11 июня: первый тур парламентских выборов во Франции. Второй тур пройдет 18 июня. От итогов этих выборов будет зависеть состав партийной коалиции, на которую сможет опереться новый президент, и соответственно – состав правительства. Именно после утверждения нового правительства окончательно выяснится, каким будет внешнеполитический курс Франции в ближайшие годы.

22–23 июня: очередной саммит Европейского совета в Брюсселе. Ожидается дискуссия по вопросу об очередном продлении на полгода санкций ЕС против России из-за российской агрессии на Донбассе. Высока вероятность, что против продления санкций выступит новый президент Франции – будь то Франсуа Фийон или Марин Ле Пен.

Июнь-август: саммит НАТО в Брюсселе. Его проведение было запланировано на январь, но затем перенесено на лето в связи с избранием президентом США Дональда Трампа. Саммит пройдет в новом здании штаб-квартиры НАТО. Оно выполнено из стекла и металла и напоминает сомкнутые пальцы, что по задумке архитекторов должно символизировать единство альянса.

17 или 24 сентября: парламентские выборы в Германии. В соцопросах с большим отрывом лидируют ХДС/ХСС, и если это настроение избирателей не переменится, то Ангела Меркель имеет высокие шансы занять кресло канцлера ФРГ четвертую каденцию подряд. Однако ХДС/ХСС, скорее всего, не получат абсолютного большинства и поэтому вновь будут вынуждены создавать «широкую коалицию» с социал-демократами и зелеными.

19–20 октября: очередной саммит Европейского совета в Брюсселе. Ожидается дискуссия по вопросу об очередном продлении на полгода санкций ЕС против российских физических лиц и компаний из-за аннексии Россией Крыма. Опять же, высока вероятность, что против продления санкций выступит новый президент Франции.

14–15 декабря: очередной саммит Европейского совета в Брюсселе. Перед этим в Киеве должен пройти саммит Украина – ЕС, на котором будут обсуждаться дальнейшие кредиты и техническая помощь Украине от ЕС. Размер кредитов и условия их предоставления будут окончательно утверждены на саммите в Брюсселе.