McDonald’s покорил Ватикан

Американская сеть фастфудов будет платить Святому престолу за аренду здания $30 тыс. в год
В католической церкви негативно отреагировали на решение сдать в аренду помещение для американской корпорации в Ватикане. Об этом сообщает NBC News.
Фастфуд находится всего в 100 метрах от самого государства Ватикан.
Открытие произошло еще в канун Нового года, однако было очень сдержанным и не афишировалось, ведь предыдущая попытка объявления об открытии там фастфуда вызвала общественное возмущение. Тогда римляне называли заведение McVatican.
Национальная газета La Repubblica сообщила, что McDonald´s будет платить Святому престолу за аренду первого этажа соответствующего здания Ватикана $30 тысяч.
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Теги: фастфуд, Ватикан, McDonald’s
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