McDonald’s покорил Ватикан

Американская сеть фастфудов будет платить Святому престолу за аренду здания $30 тыс. в год

В католической церкви негативно отреагировали на решение сдать в аренду помещение для американской корпорации в Ватикане. Об этом сообщает NBC News.

Фастфуд находится всего в 100 метрах от самого государства Ватикан.

Открытие произошло еще в канун Нового года, однако было очень сдержанным и не афишировалось, ведь предыдущая попытка объявления об открытии там фастфуда вызвала общественное возмущение. Тогда римляне называли заведение McVatican.

Национальная газета La Repubblica сообщила, что McDonald´s будет платить Святому престолу за аренду первого этажа соответствующего здания Ватикана $30 тысяч.