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Мир

В Европу просочились 400 игиловцев

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Джихадисты массово прибывают в Европу и на Балканы

Во главе отряда – албанский джихадист, один из высокопоставленных командиров «Исламского государства»

Группа боевиков ИГИЛ, среди которых находится один из главарей террористической группировки, проникла из Сирии в Европу под видом беженцев, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в итальянских спецслужбах.

Во главе этого отряда – албанский джихадист Лавдрим Мухаджери, один из высокопоставленных командиров ИГИЛ, также известный под именем Абу Абдулла аль-Косова. Среди предполагаемых целей террористов значатся ряд государственных учреждений в Косово, а также сербские православные церкви.

В ноябре на территории самопровозглашенной республики Косово и Албании были задержаны 19 человек, подозреваемых в подготовке терактов в регионе и связях с ИГИЛ. В числе планировавшихся атак был теракт на футбольном матче Албания – Израиль 12 ноября. По данным спецслужб, действия задержанных координировал Лавдрим Мухаджери, которого балканские СМИ называют косовским Джихади Джоном.

27-летний уроженец Македонии Мухаджери появился в Сирии в конце 2012 года и несколько раз был замечен на пропагандистских видео ИГИЛ. Он призывал албанцев присоединяться к террористической группировке, говорится в статье. В сети публиковались фотографии, на которых он отрезает голову пленному, а также видео, в котором он убивает человека выстрелом из гранатомета.

По утверждениям источников в итальянских разведывательных службах, джихадисты массово прибывают в Европу и на Балканы. Некоторые из них попадают в поле зрения спецслужб, но многим удается проскользнуть через границы незамеченными. Примером того, что границы не являются непреодолимой преградой для боевиков, служит сам Мухаджери, который приезжал из Сирии в Косово в 2013 году, но успел тайно выехать из Европы до того, как его смогли арестовать, пишет Daily Mail.

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Теги: ИГИЛ, Европа, Балканы, беженцы

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