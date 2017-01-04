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Мир

Чета Клинтон приедет на инаугурацию Трампа

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Билл и Хиллари Клинтон будут присутствовать на вступлении в должность нового президента США Дональда Трампа

Церемония, после которой Трамп официально станет 45-м президентом США, пройдет в Вашингтоне 20 января

Экс-президент США Билл Клинтон приедет в Вашингтон на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа вместе со своей супругой Хиллари Клинтон, проигравшей Трампу на выборах, сообщает телеканал CNN.

По информации телеканала, помимо Клинтонов на церемонию приедут 43-й президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой.

Как отмечает издание The Hill, ранее о своих планах присутствовать на церемонии заявил 39-й президент Джимми Картер.

Единственным из ныне живущих президентов Америки, который не будет присутствовать на инаугурации Трампа, станет 41-й президент Джордж Буш-старший, он пропустит церемонию по состоянию здоровья.

Церемония инаугурации, после которой Трамп официально станет 45-м президентом США, пройдет в Вашингтоне 20 января.

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Теги: Трамп, Клинтон, инаугурация, США

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