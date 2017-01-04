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Мир

В США готовят новые санкции против России

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Обама и разведка США уверены во вмешательстве Кремля в ход президентских выборов в стране

Это будет всеобъемлющий законопроект, который позволит конгрессу ввести дополнительные ограничения

Группа сенаторов от обеих правящих в США партий готовит законопроект, который позволит конгрессу вводить новые санкции против России. Об этом сообщает CNN. Сенатор от штата Мэриленд Бен Кардин, представляющий демократическую партию на комитете по иностранным делам сената США, заявил журналистам, что он работал над законопроектом с широкой группой сенаторов от обеих партий. «Это будет всеобъемлющий законопроект, который позволит конгрессу ввести дополнительные санкции против России», – объяснил Кардин.

Напомним, что тема Россия была в центре внимания в Вашингтоне последние несколько дней. Белый дом и разведывательные органы США заявили об уверенности в том, что Москва стремилась вмешиваться в ход президентских выборов в через хакерские атаки, чтобы посеять недоверие к правительству США.

Фото:  MIGnews.com

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Теги: санкции, США, Россия, сенат, Конгресс

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