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Мир

Меркель согласилась с ужесточением законов о безопасности

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Нападение в декабре на рождественскую ярмарку в центре Берлина вынуждает власти Германии действовать более решительно

Немецкие правоохранители будут наделены более широкими полномочиями при задержании и депортации нелегальных мигрантов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель решительно поддержала предложения МВД по ужесточению законодательства в сфере внутренней безопасности, выдвинутые главой ведомства Томасом де Мезьером, заявил на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Георг Штрайтер.

«Принципиально канцлер решительно поддерживает министра внутренних дел Мезьера, его предложения будут обсуждены со всеми, кого они касаются», – сказал Штрайтер.

«Канцлер была проинформирована о том, что министр внутренних дел Мезьер сделает публичные предложения об улучшении внутренней безопасности, и поощрила его к этому. С точки зрения канцлера это важно, что министр внутренних дел четко представил свои оценки, особенно в той ситуации, которую каждый в стране считает сложной. Мы живем во времена новых вызовов, и главный вопрос касается адекватных ответов на эти вызовы. Вопрос о том, насколько приятны или нет организационные изменения, менее важен», – сказал Штрайтер.

Ранее глава МВД опубликовал статью в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, в которой предложил ужесточить законодательство в связи с нападением в декабре на рождественскую ярмарку в центре Берлина, в ходе которого погибли 12 человек. Данное нападение официально признано терактом, подозреваемый исполнитель Анис Амри въехал в ФРГ как беженец.

В частности, Мезьер высказался за изменение закона о предоставлении убежища в пользу наделения правоохранителей более широкими полномочиями при задержании и депортации нелегальных мигрантов. Мезьер также высказался за расширение полномочий Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и федеральной полиции, а также за реформу контрразведки (Федерального ведомства по защите конституции).

Выступая 23 декабря с заявлением по поводу теракта в Берлине, Меркель заявила, что если в случае анализа ситуации возникнет необходимость в политических или правовых изменениях, они будут быстро согласованы и осуществлены. Работа по проведению такого анализа была возложена на МВД и Минюст ФРГ.

Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

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Теги: теракт, Берлин, Меркель, беженцы

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