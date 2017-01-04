Меркель и Олланд проигнорируют форум в Давосе

Между тем это мероприятие впервые посетит глава КНР Си Цзиньпин

Экономический форум в Давосе пройдет без Меркель и Олланда

Представители Всемирного экономического форума в Давосе подтвердили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд не примут в нем участия.

Об этом пишет DW со ссылкой на dpa и представителей форума.

«Федеральное правительство (Германии), как и ранее, будет представлено делегацией высокого уровня», – сообщили представители ВЭФ.

Как известно, в 2016 году Меркель тjже не посетила мероприятие, регулярным гостем которого была много лет подряд.

Причины отказа Меркель от участия в Давосском форуме не сообщаются. Германию на мероприятии будут представлять, в частности, министр финансов Вольфганг Шойбле и министр обороны Урсула фон дер Ляен.

Также не приедет в Давос в конце января президент Франции Франсуа Олланд. Между тем в этом году форум впервые посетит глава КНР и генсек ЦК КПК Си Цзиньпин.