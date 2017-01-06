В Китае открыли самый высокий в мире мост

Строительство моста началось в октябре 2007 года

В Китае 30 декабря открыли движение по самому высокому в мире мосту. Он расположен на высоте 565 метров над землей. Длина сооружения - 1341 метр, стоимость строительства - около 150 млн. долларов. Строили его десять лет.

Новый мост - часть новой скоростной магистрали, которая соединила города Ханчжоу в провинции Чжэцязн и Жуйли в провинции Юньнань. Он стал ключевым звеном на 64-километновой скоростной трассе. Мост имеет стандартное двустороннее движение счетырьмя полосами. Всего скоростная трасса насчитывает 18 тоннелей.

Строительство моста началось в октябре 2007 года, а его основные элементы конструкции были возведены в конце 2011 года. Мост призван облегчить движение в горных районах, где частые пробки являются обычным явлением из-за узких, крутых и извилистых дорог.

Фото: China Daily / Reuters через