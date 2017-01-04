Курильщиков в США осталось всего 15%

Это является минимальным показателем за последние 50 лет

Число курильщиков в США сократилось до 15%, что является минимальным показателем за последние 50 лет. С 2005 по 2015 год число курящих сократилось с 45,1 до 36,5 млн. Об этом сообщает 9tv.co.il.

Причем это явление наблюдается во всех возрастных, этнических и социальных группах, но особенно ярко оно выражено у молодежи.

В 2015 году в США курили 16% мужчин и 14% женщин, тогда как десятилетием ранее таких было 24% и 17% соответственно.