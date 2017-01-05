Подозреваемого в подготовке теракта задержали в лондонском аэропорту

50-летний мужчина прибыл в Великобританию из Каира

Подозреваемый в подготовке теракта задержан в лондонском аэропорту Хитроу. Известно, что 50-летний мужчина прилетел в столицу Британии из Каира. Об этом пишет «Сегодня».

По данным полиции, задержание было спланировано в рамках расследования дела о террористической активности за рубежом. Также правоохранители сообщают, что операция не связана с деятельностью организации «Исламское государство» или с событиями в Сирии. Имя задержанного и место, где он планировал совершить теракт не называется.

Ранее "Комментарии" писали о том, что группа боевиков ИГИЛ, среди которых один из главарей террористической группировки, проникла из Сирии в Европу под видом беженцев.