В Объединенный Арабских Эмиратах запретили держать дома тигров и львов

За нарушение закона предписан штраф до 136 тысяч долларов

Власти ОАЭ запретили держать диких животных в качестве домашних питомцев.

Известно, что в этой стране наличие в доме хищника, в частности, тигра или льва, считается показателем богатства и высокого социального статуса. Но теперь эта практика оказалась вне закона. Об этом пишет ВВС.

Владельцев экзотических животных ждет наказание – до полугода тюрьмы или штраф на сумму до 500 тысяч дирхамов (136 тысяч долларов).

Если владелец хищника будет использовать питомца для запугивания людей, то штраф возрастет до 700 тысяч дирхамов.

Теперь в ОАЭ дикие животные могут содержаться только в зоопарках, заповедниках, цирках или специальных научных центрах.

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