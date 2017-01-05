Появилось видео стрельбы в Стамбуле

По предварительным данным, открытая у ресторана стрельба не связана с терроризмом

Видеозапись с места вооруженного нападения у одного из ресторанов Стамбула появилась в интернете. Известно, что в результате стрельбы пострадали два человека – профессор университета и владелец ресторана.

По предварительной информации, инцидент не связан с терроризмом.

Ранее "Комментарии" писали о том, что дело о стрельбе нардепа Пашинского будет расследовать прокуратура.