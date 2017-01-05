В Греции задержали известную террористку

Ранее за информацию о месте нахождения Полы Рупы обещали миллион евро

Одна из самых известных террористок мира Пола Рупа задержана сегодня утром антитеррористической службой Греции. Об этом сообщает Athens-Macedonian News Agency.

Задержание произошло около пяти утра в одном из южных пригородов Афин. В доме, где находилась террористка был также и несовершеннолетний ребенок. Также сообщается об аресте 25-летней женщины, которую подозревают в укрывательстве преступницы, которая значится в списке особо разыскиваемых террористов.

Ранее за информацию о ней и ее супруге Никосе Мазиотисе обещали награду в миллион евро. Мазиотиса удалось задержать в Афинах в 2014 году. Тогда разыскать его супругу полиции не удалось. Мазиотис за дерзкие ограбления банков был приговорен к пожизненному заключению.

В феврале 2016 года Пола Рупа совершила попытку захватить вертолет и организовать побег мужа, который находился в тюрьме Коридаллос в Афинах. Угрожая пистолетом пилоту арендованного вертолета, Рупа потребовала изменить маршрут. Однако пилот попытался ее обезоружить. Захват вертолета не удался, но террористка успешно скрылась.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Европу под видом беженцев проникли 400 приверженцев «Исламского государства"