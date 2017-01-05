В США бомбардировщик потерял двигатель во время полета

Экипажу удалось благополучно посадить самолет
В США во время тренировочного полета у американского стратегического бомбардировщика B-52 отвалился один из двигателей. Об этом сообщает портал Defense News.
ЧП произошло в районе базы ВВС «Минот» в штате Северная Дакота. При этом самолету с экипажем из пяти человек удалось благополучно приземлился. Он оснащен восемью турбодвигателями TF33-P-3/103.
Позже разведывательный вертолет обнаружил обломки упавшего двигателя в 40 км к северо-востоку от базы.
Ранее «Комментарии» писали о том, что в Казахстане упал военный самолет во время учебного полета.
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Теги: бомбардировщик, учения
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