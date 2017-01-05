Полиция задержала подозреваемых в подрыве коптского собора в Каире

Основного подозреваемого

Полиция Египта арестовала четырех человек по подозрению в организации теракта, произошедшего в Каире 11 декабря 2016 года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным правоохранителей, задержанные подозреваются также в подготовке и других атак в стране. Однако главный подозреваемый Мохаб Мустафа ас-Сейед Касем по кличке Доктор, пока находится на свободе.

Ранее «Комментарии» писали о том, что 11 декабря мощный взрыв прогремел в церкви святого Петра на территории коптского соборного комплекса в Каире. По официальным данным, погибли 26 человек, около 50 получили ранения.