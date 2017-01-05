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Мир

Полиция задержала подозреваемых в подрыве коптского собора в Каире

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Взрыв в коптском соборе Каира прогремел 11 декабря 2016 года

Основного подозреваемого 

Полиция Египта  арестовала четырех человек по подозрению в организации  теракта, произошедшего  в Каире 11 декабря 2016 года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным правоохранителей, задержанные подозреваются также в подготовке и других атак в стране.  Однако главный подозреваемый Мохаб  Мустафа ас-Сейед Касем по кличке Доктор, пока находится на свободе.

Ранее «Комментарии» писали о том, что 11 декабря мощный взрыв прогремел в церкви святого Петра на территории коптского соборного комплекса в Каире. По официальным данным, погибли 26 человек, около 50 получили ранения. 

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Теги: теракт, Каир

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   © «Комментарии:», 2016

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