Охранник чуть не застрелил королеву Великобритании

Инцидент произошев в одну из ночей в Букингемском дворце
Ночная прогулка британской монархини Елизаветы II по Букингемскому дворцу едва не закончилать трагически. Об этом пишет Independent .
По данным издания, страдающая бессонницей королева, решила прогуляться поздней ночью по территории Букингемского дворца. В темноте охранник принял Елизавету II за постороннего человека и чуть было не применил оружие.
Independent ссылается на слова самого гвардейца, который и рассказал о ЧП.
«Черт возьми, Ваше величество, я чуть не застрелил вас», - заявил охранник, на что Елизавета II ответила: «Все в порядке. В следующий раз я позвоню и предупрежу вас, и вам не придется в меня стрелять».
При этом не уточняется когда именно произошел инцидент.
Ранее «Комментарии» писали о том что фейковый аккаунт ВВС в Twitter похоронил королеву Англии.
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Теги: Елизавета II, охранник
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