Охранник чуть не застрелил королеву Великобритании

Инцидент произошев в одну из ночей в Букингемском дворце

Ночная прогулка британской монархини Елизаветы II по Букингемскому дворцу едва не закончилать трагически. Об этом пишет Independent .

По данным издания, страдающая бессонницей королева, решила прогуляться поздней ночью по территории Букингемского дворца. В темноте охранник принял Елизавету II за постороннего человека и чуть было не применил оружие.

Independent ссылается на слова самого гвардейца, который и рассказал о ЧП.

«Черт возьми, Ваше величество, я чуть не застрелил вас», - заявил охранник, на что Елизавета II ответила: «Все в порядке. В следующий раз я позвоню и предупрежу вас, и вам не придется в меня стрелять».

При этом не уточняется когда именно произошел инцидент.

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