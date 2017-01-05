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Мир

Охранник чуть не застрелил королеву Великобритании

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Королева обещала предупреждать охрану о ночных прогулках

Инцидент произошев в одну из ночей в Букингемском дворце

Ночная прогулка британской монархини  Елизаветы II по Букингемскому дворцу едва не закончилать трагически. Об этом пишет Independent .

По данным издания, страдающая бессонницей королева,  решила прогуляться поздней ночью по территории Букингемского дворца. В темноте охранник  принял  Елизавету II за постороннего человека и  чуть было не применил оружие.

Independent  ссылается на слова самого гвардейца, который и рассказал о ЧП.

 «Черт возьми, Ваше величество, я чуть не застрелил вас», - заявил охранник, на что Елизавета II ответила: «Все в порядке. В следующий раз я позвоню и предупрежу вас, и вам не придется в меня стрелять».

При этом не уточняется когда именно произошел инцидент.

Ранее «Комментарии» писали о том что фейковый аккаунт ВВС в Twitter похоронил королеву Англии.

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Теги: Елизавета II, охранник

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