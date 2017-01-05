Конституционный суд Южной Кореи рассматривает дело об импичмента президента

Заседание суда проходит при отсутствии президента страны Пак Кын Хе, которой объявлен импичмент

Конституционный суд Южной Кореи приступил к рассмотрению дела о законности импичмента президента страны Пак Кын Хе .

Первое заседание Конституционного суда было запланировано на 3 января, но из-за того, что Пак Кын Хе не явилась, было отложено до четверга.

На сегодняшнее заседание президент тоже не явилась и ее адвокат объяснил, что по закону ее присутствие не является обязательным. Таким образом заседание суда проходит в отсутствие прездента.

Ранее «Комментарии» писали, что президент Южной Кореи оказалась в эпицентре коррупционного скандала, который и привел к процедуре импичмента.