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Конституционный суд Южной Кореи рассматривает дело об импичмента президента

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Пак Кын Хе проигнорировала суд, рассматривающий законность импичмента

Заседание суда проходит при отсутствии президента страны Пак Кын Хе, которой объявлен импичмент

Конституционный суд Южной Кореи приступил к рассмотрению дела о законности импичмента президента страны Пак Кын Хе .

Первое заседание Конституционного суда было запланировано на 3 января, но из-за того, что Пак Кын Хе не явилась, было отложено до четверга.

На сегодняшнее заседание президент тоже не явилась и ее адвокат объяснил, что по закону ее присутствие не является обязательным.  Таким образом заседание суда проходит в отсутствие прездента.

Ранее «Комментарии» писали, что президент Южной Кореи оказалась в эпицентре коррупционного скандала, который и привел к процедуре импичмента. 

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Теги: Южная Корея, импичмент

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