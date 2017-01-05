Власти Турции не исключают, что стамбульский стрелок сбежал за границу

Вице-премьер Турции заявил, что предполагаемый террорист по национальности уйгур

Вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что власти страны располагают данными о том, где может скрываться стамбульский стрелок. Об этом он рассказал в эфире телеканала A Haber.

Чиновник сообщил, что разыскиваемый террорист – по национальности уйгур и скорее всего он сбежал за границу. Также установлены связи предполагаемого террориста.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также сообщал, что личность террориста установлена, однако гражданство и имя не назывались.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в новогоднюю ночь в дорогом ночном клубе Стамбула неизвестный расстрелял посетителей из автомата Калашникова. Погибли 39 человек.