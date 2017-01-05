В Японии гигантского тунца продали за 640 тысяч долларов

По первым в году торгам японцы определяют состояние экономики в стране, а высокую стоимость первого тунца считают хорошей приметой

74, 2 млн иен (около 640 тысяч долларов) выложили за гигантского тихоокеанского голубого тунца на первых в этом году торгах на знаменитом рынке Цукидзи в Токио. Об этом пишет РИА «Новости».

Вес тунца, выловленного около берегов префектуры Аомори, составил 212 килограммов.

При этом проданный гигант не перекрыл установленный ранее рекорд. Самым дорогим на сегодняшний день считается тунец, проданный на аукционе 2013 года за 155 миллионов иен (по курсу на то время это составляло около 1,3 миллиона долларов).

Любопытно, что первый аукцион тунца в Японии становится одним из первых проявлений деловой жизни после новогодних праздников и по нему определяют «направление ветра» в экономике страны. К слову, высокую цену на первого тунца воспринимают как хорошую примету.

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