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Мир

В Измире у здания суда прогремел взрыв, есть жертвы (фото)

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В турецком городе Измир возле здания суда прогремел взрыв

Сегодня у здания суда в Измире (Турция) у входа взорвался заминированный автомобиль. В результате теракта погибли сотрудник полиции и сотрудник суда.

Ранения получили пять человек, в том числе сотрудники полиции, сообщает турецкое агентство «Анадолу». В процессе перестрелки полиция ликвидировала террориста. 

Губернатор Измира Эрол Айылдыз сообщил, что террористы взорвали заминированный автомобиль. 

«Сотрудники полиции попытались остановить заминированный автомобиль у здания суда в районе Байраклы. Террористы вышли из машины и попытались скрыться, после чего произошел взрыв», - сказал он. 

Айылдыз считает, что к теракту может быть причастна РПК. 

По последним данным, после взрыва уничтожены два террориста. Принимаются меры по поимке еще одного.

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Теги: Турция, взрыв, теракт

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