В Измире у здания суда прогремел взрыв, есть жертвы (фото)

Сегодня у здания суда в Измире (Турция) у входа взорвался заминированный автомобиль. В результате теракта погибли сотрудник полиции и сотрудник суда.
Ранения получили пять человек, в том числе сотрудники полиции, сообщает турецкое агентство «Анадолу». В процессе перестрелки полиция ликвидировала террориста.
Губернатор Измира Эрол Айылдыз сообщил, что террористы взорвали заминированный автомобиль.
«Сотрудники полиции попытались остановить заминированный автомобиль у здания суда в районе Байраклы. Террористы вышли из машины и попытались скрыться, после чего произошел взрыв», - сказал он.
Айылдыз считает, что к теракту может быть причастна РПК.
По последним данным, после взрыва уничтожены два террориста. Принимаются меры по поимке еще одного.
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