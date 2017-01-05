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Мир

Художница из песка сделала фильм про Доктора Лизу (видео)

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Ксения Симонова создала фильм в память о погибшем волонтере

Украинская художница Ксения Симонова создала «песочный фильм» в память погибшей в авиакатастрофе Елизавете Глинки (известна как Доктор Лиза).

«Меня всегда вдохновляла эта женщина. Ее доброе сердце и жертвенность. Когда произошла катастрофа, я, как и многие, не могла поверить. Но человек не уходит бесследно, а такой человек — продолжает жить в своих делах, в своих подопечных, в тех, кому небезразлично чужое горе», — сказала художница.

В съемках приняли участие воспитанники Воскресной школы при храме пророка Илии в Евпатории. Музыкальным фоном фильма служит песня Бориса Гребенщикова «Не было такой и не будет».

Ранее «Комментарии» писали о том, что самолет с военными, артистами ансамбля песни и пляски Российской армии и журналистами потерпел крушение в небе над Черным морем через несколько минут после взлета из Сочи, где производил  дозаправку. Самолет летел в Сирию на авиабазу, где артисты должны были поздравлять российских военных с Новым годом.

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Теги: рисунок, авиакатастрофа, доктор Лиза

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