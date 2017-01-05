Археологи разгадали тайну древнейшего захоронения (фото)

Возле города Геда (Япония) археологи обнаружили тайную комнату в кургане пятого века. Это открытие было сделано при помощи радиолокатора научными сотрудниками из Университета Тохоку.

Курган по форме напоминает замочную скважину и окружен рвом, что указывает на высокое социальное положение погребенного. В 1968 году археологи нашли там клинок с золотой надписью, который оказался одним из самых древних образцов японского письма. Археологи полагают, что обладатель клинка и был похоронен в кургане.

Кроме того, сообщается, что не так давно археологи обнаружили в кургане еще одну комнату, и у них возникли сомнения насчет того, кому же был предназначен курган. Также археологи обнаружили бронзовое зеркало, воинские принадлежности и части конской сбруи. Человеческих останков обнаружено не было.

Так как курган является национальным наследием, ученым пришлось использовать радиолокатор. Археологи нашли линзообразную камеру длиной в четыре метра, шириной в три и глубиной около метра. Сама комната находится в двух с половиной метрах ниже поверхности земли. К тому же ученые предполагают, что за найденным сооружением есть продолжение комнаты. Также исследователи считают, что это и есть настоящая могила.

Пока что ученные не могу ответить, кто погребен в кургане и из какого региона страны он родом. Дальнейшие исследования помогут ответить на эти вопросы, а также выяснить, как функционировало древнее японское государство Ямато.