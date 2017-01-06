Из-за санкционной войны с РФ лишились работы 400 тысяч европейцев

Экономический ущерб для всего Евросоюза достиг десятков миллиардов евро

Потери Европейского союза от антироссийских санкций только в 2015 году составили 17,6 млрд. евро, пишет обозреватель австрийского издания Der Standard Гюнтер Освальд.

Журналист ссылается на данные нового доклада Австрийского института экономических исследований (WIFO), из которого следует, что убытки в размере 17 млрд. евро стоили Европе 400 тысяч рабочих мест. При этом в экономически «компактной» Австрии перспектив на трудоустройство лишились 7 тыс. человек, а вот в Германии ограничительные меры коснулись уже 97 тыс. граждан.

«Австрийское коалиционное правительство никогда не было большим сторонником антироссийских санкций. Еще в ноябре министр экономики Райнхольд Миттерленер заявил, что Австрия выступает против ужесточения и продления торговых ограничений», – пишет Освальд.

При этом обозреватель подчеркивает, что падение цен на нефть и девальвация рубля также нанесли серьезный урон торговым отношениям между ЕС и Россией.

Ранее председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле в своей колонке в Handelsblatt заявил, что антироссийские санкции стоили Германии 60 тыс. рабочих мест, а экономический ущерб для всего Евросоюза достиг десятков миллиардов евро.

Фото: Global Look Press