Керри уходит из политики

73-летний госсекретарь США уходит в отставку вместе с администрацией Барака Обамы

«Моя карьера на государственной службе окончена», – сказал Керри на пресс-конференции в Вашингтоне.

Почти три десятилетия Керри был сенатором от Массачусетса. В 2004 году он был кандидатом Демократической партии в президенты США, но уступил Джорджу Бушу-младшему, который переизбрался на второй срок.

Уходящий госсекретарь США Джон Керри поблагодарил президента Барака Обаму за то, что тот предоставлял ему возможность проявить инициативу в проведении внешней политики.

«Я очень рад был работать с президентом, который держал меня «на длинном поводке», позволил мне рисковать и делать дело. Это лучшая работа, о которой я только мог мечтать», – сказал Керри.

В США, как и во многих странах, в решении внешнеполитических проблем последнее слово остается за главой государства. Не все разделяют мнение о том, что Керри позволяли в администрации работать так, как он пожелает. Сам Керри признавал, что в вопросе сирийского урегулирования и координации с Россией он сталкивался с серьезным противодействием в Пентагоне. Обама также далеко не всегда поддерживал инициативы госсекретаря.