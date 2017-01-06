Испанская кондитерская спрятала 8 тыс. евро в праздничном пироге

Счастливый Калач королей продается вместе с другими со 2 по 6 января

Клиенты испанской кондитерской Confiteria Conrado (Ла-Баньеса, Леон) в этом году найдут в одном из праздничных пирогов капсулу с чеком на 8 тысяч евро. Приз спрятан в традиционном лакомстве роскон (Roscоn de Reyes), которое испанцы едят на праздник Поклонения волхвов.

Счастливый пирог продается вместе с другими со 2 по 6 января. Кондитерская Confiteria Conrado впервые поместила в выпечку денежный приз в 2008 году. Тогда это были 500 евро. С тех пор каждый год сумма росла. Этот ход позволил кондитерской заметно увеличить продажи. Что же касается стоимости самих «лотерейных» калачей, то она в зависимости от размера и начинки калача варьируется от 9 до 30 евро.