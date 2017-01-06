УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

В Чикаго, как всегда, стреляют, грабят, убивают

0

В 2016-м инциденты со стрельбой в столице Иллинойса унесли жизни 762 человек

В «новогодних» перестрелках в городе пострадали 54 человека, семеро убиты

В столице Иллинойса Чикаго за первые четыре дня 2017 года более пятидесяти человек получили ранения в многочисленных перестрелках, и это при том, что в штате действуют жесткие ограничения на ношение оружия, сообщает Breitbart News.

«2016 год был омрачен 4400 инцидентами со стрельбой, и многие надеялись, что в этом году ситуация изменится», – пишет издание. Однако уже в первые дни 2017-го под пули попали 54 чикагца, а семеро жителей города были убиты.

По информации Breitbart, два молодых человека 16 и 17 лет были застрелены во время прогулки по одному из бульваров города. Злоумышленники открыли огонь по прохожим из машины. Юноши погибли на месте. Престарелая женщина, находившаяся рядом, получила тяжелые ранения. Еще один местный житель был убит рядом с окружным отделением полиции.

Как пишет издание, гражданские активисты отказываются признать неэффективность инициатив, направленных на ужесточение оружейного законодательства. Так, член организации, выступающей за полный запрет ношения стрелкового оружия, в прямом эфире чикагского телевидения заявил, что благодаря ранее принятым законам количество убийств в городе снизилось.

При этом, по данным CNN, в прошлом году в Чикаго побит двадцатилетний рекорд по количеству жертв огнестрелов. Телеканал сообщает, что в 2016-м инциденты со стрельбой унесли жизни 762 человек.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: ранения, Иллинойс, Чикаго

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В США застрелили боксера

В США застрелили боксера

"> ЧП в Чикаго: Люди выпрыгивали из пылающего самолета (ВИДЕО)

ЧП в Чикаго: Люди выпрыгивали из пылающего самолета (ВИДЕО)

"> Стрельбу по прохожим открыли на улицах Чикаго, есть жертвы

Стрельбу по прохожим открыли на улицах Чикаго, есть жертвы

"> В самом непригодном для жизни городе США оказалось 80 миллиардеров

В самом непригодном для жизни городе США оказалось 80 миллиардеров

Загрузка...

Последние новости

20:46

У украинцев в Польше будет свой профсоюз

20:01

В Китае открыли самый высокий в мире мост

19:38

Нападающий «Флориды» вышел на пятое место по количеству голевых передач в НХЛ

18:56

НБА. «Портленд» одолел «Лейкерс» + ВИДЕО

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

В Одессе совершил посадку в сложных условиях рейс из Минска

В Одессе совершил посадку в сложных условиях рейс из Минска »

Харьков

Впервые за два месяца суд продолжил изучение материалов дела о теракте у Дворца спорта

Впервые за два месяца суд продолжил изучение материалов дела о теракте у Дворца спорта »

Донбасс

Украинцы начинают отмечать Рождество. Традиции и обычаи праздника

Украинцы начинают отмечать Рождество. Традиции и обычаи праздника »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.