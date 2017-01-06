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Трамп сделал заявление после встречи с американской разведкой

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Кибератаки, совершенные против американских компьютерных систем, не повлияли на результаты выборов в стране

После инаугурации Трамп даст указание разработать план защиты страны от кибератак

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что кибератаки, совершенные ранее против американских компьютерных систем, не повлияли на результаты выборов в стране, сообщают РИА Новости.

«В то время как Россия, Китай, другие страны, группы и люди постоянно пытаются проникнуть в киберинфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, включая Национальный Комитет демократов, не было абсолютно никакого влияния на исход выборов, включая то, что не было никакого вмешательства в работу машин для голосования», – говорится в заявлении Трампа, которое распространил его штаб.

Политик добавил, что были попытки взломать системы Национального комитета Республиканской партии, но у него серьезная защита от хакеров, поэтому им не удалось добиться успеха.

Заявление распространено после встречи Трампа с представителями спецслужб США, которые расследуют хакерские атаки.

«У меня была конструктивная встреча и разговор с руководством разведывательного сообщества сегодня. Я испытываю огромное уважение к труду и службе, проделанной мужчинами и женщинами этого сообщества для нашей великой нации», – отметил избранный президент, которого ранее многие оппоненты и СМИ обвиняли в недоверии к американским спецслужбам.

В заявлении также говорится, что Трамп после инаугурации даст указание в течение 90 дней разработать план защиты страны от кибератак.

«Идет ли речь о нашем правительстве, организациях, ассоциациях или бизнесе, мы должны активно бороться за прекращение кибератак, – указал Трамп. – Я сформирую группу, которая предоставит мне план в течение 90 дней после назначения. Методы, средства и тактика, которые будут использованы нами для обеспечения безопасности Америки, не должны стать предметом общественной дискуссии, из которой извлекут выгоду те, кто хочет причинить нам вред».

Фото: Shutterstock

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Теги: Трамп, США, кибератаки, разведка

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