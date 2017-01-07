Миссис Клинтон попытается стать градоначальником

СМИ узнали о планах Хиллари баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон рассматривает возможность избираться на пост мэра города Нью-Йорк, сообщает газета New York Daily News co ссылкой на собственный высокопоставленный источник.

По словам собеседника издания, Клинтон не исключила возможность участия в гонке за место главы крупнейшего города США. Отмечается, что срок полномочий нынешнего мэра города Билла де Блазио закончится в конце года.

69-летняя Клинтон 8 ноября прошлого года проиграла президентские выборы республиканцу Дональду Трампу, который вступит в должность главы государства после инаугурации 20 января 2017 года.

Фото: EPA/UPG