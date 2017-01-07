УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Израиль накажет ООН долларом

0

Антипоселенческая резолюция Совбеза ООН разозлила израильтян

  Тель-Авив частично сократит финансирование Организации Объединенных Наций

Власти Израиля сократят финансирование ООН примерно на 6 млн. долларов в ответ на антипоселенческую резолюцию Совбеза ООН, говорится в заявлении на странице дипмиссии в Facebook.

В конце декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США вопреки обыкновению воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху объявила, что не будет выполнять резолюцию.

«ООН должна положить конец абсурдной действительности, где она поддерживает организации, деятельность которых всецело направлена на подстрекательство и антиизраильскую пропаганду», – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Израиль также временно ограничивает связи со странами, которые проголосовали в Совете Безопасности ООН в поддержку антипоселенческой резолюции.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Израиль, ООН, финансирование, резолюция

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Израиль ограничил связи со странами, поддержавшими резолюцию ООН

Израиль ограничил связи со странами, поддержавшими резолюцию ООН

"> МИД вызвал посла Израиля для объяснений

МИД вызвал посла Израиля для объяснений

"> Премьер-министр Израиля запретил своим министрам визиты в Украину

Премьер-министр Израиля запретил своим министрам визиты в Украину

"> Премьер-министр Израиля отменил официальный визит Владимира Гройсмана

Премьер-министр Израиля отменил официальный визит Владимира Гройсмана

Загрузка...

Последние новости

15:31

Израиль накажет ООН долларом

15:28

Украинская шахматистка не захотела ехать на турнир в Катар за свои деньги

14:35

Англичане вывели новую породу кошек (фото)

14:25

Украинская теннисистка с победы стартовала в квалификации турнира в Сиднее

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Впервые за два месяца суд продолжил изучение материалов дела о теракте у Дворца спорта

Впервые за два месяца суд продолжил изучение материалов дела о теракте у Дворца спорта »

Одесса

В центре Одессы произошел сильный пожар (ВИДЕО)

В центре Одессы произошел сильный пожар (ВИДЕО) »

Донбасс

Украинцы начинают отмечать Рождество. Традиции и обычаи праздника

Украинцы начинают отмечать Рождество. Традиции и обычаи праздника »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.