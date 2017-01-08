В Литве закрыли телешоу из-за нацистского приветствия (видео)

Литовский государственный телеканал LRT закрыл программу «Угадай мелодию» после того, как в прямом эфире одна из участниц программы продемонстрировала нацистское приветствие. Об этом заявил заместитель генерального директора LRT Римвидас Палецкис, сообщает пресс-служба телеканала.
Гендиректор заявил, что он был «шокирован», когда увидел этот эпизод передачи. «Это остро контрастирует с ценностями, которые продвигает LRT», - заявил Палецкис.
Палецкис принес извинения телезрителям, добавив, что канал отменил субботние съемки следующего выпуска «Угадай мелодию» и закрыл передачу.
В свою очередь генеральный директор LRT Аудрюс Сяурусявичюс рассказал, что телеканал прекратил сотрудничество с продюсером передачи - компанией «Одна планета», объяснив это потерей доверия.
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Теги: Литва, телевидение
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